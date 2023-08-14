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Пахоми Петр Томович

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Место рождения

село Погорно Шолданэштский район, Республика Молдова

Дата рождения

22.02.1948

Дата смерти

14.08.2023

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1948

Отец: Пахоми Том

Мать: Мирон Елена

село Погорно Шолданэштский район, Республика Молдова
Рождение ребёнка
12.05.1971

Сын: Пахоми Сергей Петрович

Мать ребёнка: Пахоми Татьяна Георгиевна

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
28.04.1978

Сын: Пахоми Александр Петрович

Мать ребёнка: Пахоми Татьяна Георгиевна

Смерть
14.08.2023
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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