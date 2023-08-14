Пахоми Петр Томович
Место рождениясело Погорно Шолданэштский район, Республика Молдова
Дата рождения22.02.1948
Дата смерти14.08.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1948
Отец: Пахоми Том
Мать: Мирон Елена
село Погорно Шолданэштский район, Республика Молдова
Рождение ребёнка
12.05.1971
Мать ребёнка: Пахоми Татьяна Георгиевна
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
28.04.1978
Сын: Пахоми Александр Петрович
Мать ребёнка: Пахоми Татьяна Георгиевна
Смерть
14.08.2023
Череповец, город Череповец, Вологодская область