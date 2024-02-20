(Бут) Евгения Юлиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бут) Евгения Юлиановна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ефросиния Павловна

Отец ребёнка: Бут Павел Илларионович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Рождение ребёнка
28.07.1914

Дочь: Серафима Павловна

Отец ребёнка: Бут Павел Илларионович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Рождение ребёнка
?.08.1915

Сын: Бут Иван Павлович

Отец ребёнка: Бут Павел Илларионович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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