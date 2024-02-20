(Бут) Евгения Юлиановна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ефросиния Павловна
Отец ребёнка: Бут Павел Илларионович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Рождение ребёнка
28.07.1914
Дочь: Серафима Павловна
Отец ребёнка: Бут Павел Илларионович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Рождение ребёнка
?.08.1915
Сын: Бут Иван Павлович
Отец ребёнка: Бут Павел Илларионович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно