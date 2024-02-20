Бут Иван Павлович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения?.08.1915
Дата смерти25.11.1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1915
Отец: Бут Павел Илларионович
Мать: Евгения Юлиановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
25.11.1915
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-диарея
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука