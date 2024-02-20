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Бут Иван Павлович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

?.08.1915

Дата смерти

25.11.1915

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1915

Отец: Бут Павел Илларионович

Мать: Евгения Юлиановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
25.11.1915
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-диарея
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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