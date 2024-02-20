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(Бут) Ефросиния Павловна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна

Дата рождения

1906

Дата смерти

25.05.1914

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Бут Павел Илларионович

Мать: Евгения Юлиановна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Смерть
25.05.1914
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,изюмский уезд х.Корсуна
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