(Бут) Ефросиния Павловна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Дата рождения1906
Дата смерти25.05.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Бут Павел Илларионович
Мать: Евгения Юлиановна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Смерть
25.05.1914
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,изюмский уезд х.Корсуна