Менажетдинов Рамиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Менажетдинов Рамиль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.12.2015

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минажетдинов Абдулахат Азымович

Мать: (Бахтиярова) Анися Абдрахмановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.03.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
31.12.2015
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно

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