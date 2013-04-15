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Васильев Николай Павлович

Место рождения

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.10.1946

Дата смерти

15.04.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1946

Отец: Васильев Павел Кузьмич

Мать: Губина Антонина Петровна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.11.1976

Дочь: Васильева Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Лазарева Нина Ивановна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
10.08.1984

Сын: Васильев Павел Николаевич

Мать ребёнка: Лазарева Нина Ивановна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазарева Нина Ивановна

Смерть
15.04.2013
Сызрань, Сызрань, Самарская область
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