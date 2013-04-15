Васильев Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения09.10.1946
Дата смерти15.04.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1946
Отец: Васильев Павел Кузьмич
Мать: Губина Антонина Петровна
Рождение ребёнка
23.11.1976
Дочь: Васильева Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Лазарева Нина Ивановна
Рождение ребёнка
10.08.1984
Сын: Васильев Павел Николаевич
Мать ребёнка: Лазарева Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лазарева Нина Ивановна
Смерть
15.04.2013