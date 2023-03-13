Потешина (Бутырина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потешина (Бутырина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1868

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1868

Отец: Бутыринъ Калинникъ

Мать: Бутырина Анисья

Рождение ребёнка
1890

Сын: Потешинъ Василій

Отец ребёнка: Потешинъ Сергѣй

Рождение ребёнка
03.10.1895

Сын: Потешинъ Петръ

Отец ребёнка: Потешинъ Сергѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.1898

Дочь: Потешина Александра

Отец ребёнка: Потешинъ Сергѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1899

Дочь: Клавдія

Отец ребёнка: Потешинъ Сергѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.08.1902

Сын: Потешинъ Александръ

Отец ребёнка: Потешинъ Сергѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Потешинъ Сергѣй

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