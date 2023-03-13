Потешина (Бутырина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1868
Отец: Бутыринъ Калинникъ
Мать: Бутырина Анисья
Рождение ребёнка
1890
Сын: Потешинъ Василій
Отец ребёнка: Потешинъ Сергѣй
Рождение ребёнка
03.10.1895
Сын: Потешинъ Петръ
Отец ребёнка: Потешинъ Сергѣй
Рождение ребёнка
16.08.1898
Дочь: Потешина Александра
Отец ребёнка: Потешинъ Сергѣй
Рождение ребёнка
28.10.1899
Дочь: Клавдія
Отец ребёнка: Потешинъ Сергѣй
Рождение ребёнка
24.08.1902
Сын: Потешинъ Александръ
Отец ребёнка: Потешинъ Сергѣй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Потешинъ Сергѣй