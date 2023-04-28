Дроздова (Буцикина) Евдокия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздова (Буцикина) Евдокия Романовна

Место рождения

Приморск

Дата рождения

1845

Дата смерти

26.07.1919

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Буцикин Роман Никифорович

Мать: Буцикина Агриппина Васильевна

Бракосочетание
12.11.1867

Муж: Дроздов Никифор Максимович

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Бондаренко Ефимия Никифоровна

Отец ребёнка: Дроздов Никифор Максимович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Степаненко Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Дроздов Никифор Максимович

Рождение ребёнка
23.09.1883

Дочь: Колосова Ефросинья Никифоровна

Отец ребёнка: Дроздов Никифор Максимович

Рождение ребёнка
23.09.1883

Сын: Дроздов Сергей Никифорович

Отец ребёнка: Дроздов Никифор Максимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.07.1919
Причина смерти: холера
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