Дроздова (Буцикина) Евдокия Романовна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти26.07.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
12.11.1867
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Бондаренко Ефимия Никифоровна
Отец ребёнка: Дроздов Никифор Максимович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Степаненко Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Дроздов Никифор Максимович
Рождение ребёнка
23.09.1883
Дочь: Колосова Ефросинья Никифоровна
Отец ребёнка: Дроздов Никифор Максимович
Рождение ребёнка
23.09.1883
Сын: Дроздов Сергей Никифорович
Отец ребёнка: Дроздов Никифор Максимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.07.1919
Причина смерти: холера