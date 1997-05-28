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Нагаев Василий Фёдорович

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Место рождения

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

06.01.1931

Дата смерти

28.05.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1931

Отец: Нагаев Федор Петрович

Мать: Сидорова Мария Петровна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.12.1962

Сын: Нагаев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Нагаева Мария Степановна

Пятисотенный, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагаева Мария Степановна

Смерть
28.05.1997
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