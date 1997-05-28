Нагаев Василий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения06.01.1931
Дата смерти28.05.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1931
Отец: Нагаев Федор Петрович
Мать: Сидорова Мария Петровна
Рождение ребёнка
11.12.1962
Сын: Нагаев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Нагаева Мария Степановна
Пятисотенный, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нагаева Мария Степановна
Смерть
28.05.1997