Калужинова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Калужинов Григорий

Отец ребёнка: Калужинов Федор Ильич

Рождение ребёнка
23.01.1874 ст.

Сын: Калужинов Григорий Федорович

Отец ребёнка: Калужинов Федор Ильич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Федор Ильич

Смерть
Неизвестно
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