Калужинов Федор Ильич
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти16.07.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Калужинов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Калужинов Григорий
Мать ребёнка: Калужинова Анна Петровна
Рождение ребёнка
23.01.1874 ст.
Сын: Калужинов Григорий Федорович
Мать ребёнка: Калужинова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калужинова Анна Петровна
Смерть
16.07.1906 ст.