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Калужинов Федор Ильич

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

16.07.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Калужинов Илья Иванович

Мать: Калужинова Ирина Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Калужинов Григорий

Мать ребёнка: Калужинова Анна Петровна

Рождение ребёнка
23.01.1874 ст.

Сын: Калужинов Григорий Федорович

Мать ребёнка: Калужинова Анна Петровна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Анна Петровна

Смерть
16.07.1906 ст.
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