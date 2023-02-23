из Андреевки Прасковья Леонтиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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из Андреевки Прасковья Леонтиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: В Никитино Наталья Самсонова

Отец ребёнка: Прибыл После Переписи 1745-1748 Гг. Самсон Семенов

Рождение ребёнка
1749

Дочь: В Телятниково Марфа Матвеева

Отец ребёнка: Прибыл После Переписи 1745-1748 Гг. Самсон Семенов

Рождение ребёнка
1752

Дочь: В Никитино Афросинья Самсонова

Отец ребёнка: Прибыл После Переписи 1745-1748 Гг. Самсон Семенов

Рождение ребёнка
1756

Сын: Осип Самсонов

Отец ребёнка: Прибыл После Переписи 1745-1748 Гг. Самсон Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прибыл После Переписи 1745-1748 Гг. Самсон Семенов

Смерть
1770
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