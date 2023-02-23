из Андреевки Прасковья Леонтиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: В Никитино Наталья Самсонова
Отец ребёнка: Прибыл После Переписи 1745-1748 Гг. Самсон Семенов
Рождение ребёнка
1749
Дочь: В Телятниково Марфа Матвеева
Отец ребёнка: Прибыл После Переписи 1745-1748 Гг. Самсон Семенов
Рождение ребёнка
1752
Дочь: В Никитино Афросинья Самсонова
Отец ребёнка: Прибыл После Переписи 1745-1748 Гг. Самсон Семенов
Рождение ребёнка
1756
Сын: Осип Самсонов
Отец ребёнка: Прибыл После Переписи 1745-1748 Гг. Самсон Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1770