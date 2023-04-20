Кочетков Петр Кирсанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетков Петр Кирсанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1969

Сын: Кочетков Александр Петрович

Мать ребёнка: Кочеткова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочетков Владимир Петрович

Мать ребёнка: Кочеткова Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочеткова Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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