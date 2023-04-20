Кочетков Петр Кирсанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1969
Сын: Кочетков Александр Петрович
Мать ребёнка: Кочеткова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочетков Владимир Петрович
Мать ребёнка: Кочеткова Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочеткова Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно