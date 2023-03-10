Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1954
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Костров Михаил
Рождение ребёнка
05.07.1957
Рождение ребёнка
15.06.1959
Смерть
Неизвестно