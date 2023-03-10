Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1956 г.р.
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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костров Михаил

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Костров Михаил

Рождение ребёнка
05.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костров Михаил

Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
15.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костров Михаил

Кизел, город Кизел, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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