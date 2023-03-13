Якушевъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушевъ Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Якушевъ Данила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Якушевъ Петръ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: не указана

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: не указана

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Акшенцева Акулина

Мать ребёнка: не указана

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1785
Рамодановка
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