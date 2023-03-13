Якушевъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Якушевъ Данила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Якушевъ Петръ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Акшенцева Акулина
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1785
Рамодановка