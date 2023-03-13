Якушевъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Якушевъ Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Якушева Марина Петрова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Якушевъ Семенъ
Мать ребёнка: Якушева Марина Петрова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1779
Сын: Якушевъ Василий
Мать ребёнка: Якушева Марина Петрова
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якушева Марина Петрова