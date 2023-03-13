Якушевъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушевъ Петръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Пол

Мужской

Отец

1714 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1732 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Якушевъ Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Якушева Марина Петрова

Рождение ребёнка
1766

Сын: Якушевъ Семенъ

Мать ребёнка: Якушева Марина Петрова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1779

Сын: Якушевъ Василий

Мать ребёнка: Якушева Марина Петрова

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якушева Марина Петрова

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