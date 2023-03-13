Акшенцева (Якушева) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акшенцева (Якушева) Акулина

Место рождения

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Якушевъ Василий

Мать: не указана

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акшенцевъ Иванъ

Рождение ребёнка
1780

Сын: Акшенцевъ Петръ

Отец ребёнка: Акшенцевъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Акшенцевъ Василий

Отец ребёнка: Акшенцевъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Акшенцева) Федосья

Отец ребёнка: Акшенцевъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Акшенцевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Акшенцевъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Акшенцевъ Елисей

Отец ребёнка: Акшенцевъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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