Акшенцева (Якушева) Акулина
Место рождения
Дата рождения1755
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Якушевъ Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акшенцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Акшенцевъ Петръ
Отец ребёнка: Акшенцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Акшенцевъ Василий
Отец ребёнка: Акшенцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Акшенцева) Федосья
Отец ребёнка: Акшенцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Акшенцевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Акшенцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1792
Сын: Акшенцевъ Елисей
Отец ребёнка: Акшенцевъ Иванъ