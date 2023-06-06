Сафин Хабибулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафин Хабибулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1915

Отец: Мухаммедсафин Сафиулла

Мать: Гатауллина Хадича

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафина Разия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафина Фатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шайдуллина Фанилэ

Мать ребёнка: Сафина Фатима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафина Фатима

Место жительства
Неизвестно
старый Амзя
Смерть
Неизвестно