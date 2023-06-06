Сафин Хабибулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1915
Отец: Мухаммедсафин Сафиулла
Мать: Гатауллина Хадича
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сафина Разия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафина Фатима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шайдуллина Фанилэ
Мать ребёнка: Сафина Фатима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сафина Фатима
Место жительства
Неизвестно
старый Амзя
Смерть
Неизвестно