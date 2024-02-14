Айнетдинова (Аляутдинова) Кавсар
Место рожденияд.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Айнетдинов Синатулла
Рождение ребёнка
1894
Сын: Сунятуллин Ибрагим
Отец ребёнка: Айнетдинов Синатулла
Рождение ребёнка
1900
Сын: Сунятуллин Заит
Отец ребёнка: Айнетдинов Синатулла
Рождение ребёнка
1902
Сын: Синятуллов (Айнетдинов) Мирза Салих
Отец ребёнка: Айнетдинов Синатулла
Рождение ребёнка
1902
Сын: Сунятуллин Исмаил
Отец ребёнка: Айнетдинов Синатулла
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Сунятуллина) Фатиха
Отец ребёнка: Айнетдинов Синатулла
Рождение ребёнка
1911
Сын: Сунятуллин Ахтям
Отец ребёнка: Айнетдинов Синатулла
Смерть
Неизвестно