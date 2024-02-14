Айнетдинова (Аляутдинова) Кавсар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАйнетдинова (Аляутдинова) Кавсар

Айнетдинова (Аляутдинова) Кавсар

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Айнетдинов Синатулла

Рождение ребёнка
1894

Сын: Сунятуллин Ибрагим

Отец ребёнка: Айнетдинов Синатулла

Рождение ребёнка
1900

Сын: Сунятуллин Заит

Отец ребёнка: Айнетдинов Синатулла

Рождение ребёнка
1902

Сын: Синятуллов (Айнетдинов) Мирза Салих

Отец ребёнка: Айнетдинов Синатулла

Рождение ребёнка
1902

Сын: Сунятуллин Исмаил

Отец ребёнка: Айнетдинов Синатулла

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Сунятуллина) Фатиха

Отец ребёнка: Айнетдинов Синатулла

Рождение ребёнка
1911

Сын: Сунятуллин Ахтям

Отец ребёнка: Айнетдинов Синатулла

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.