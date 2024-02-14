Айнетдинов Синатулла
Место рожденияд.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Дата рождения01.01.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1867
Отец: Алиев Айнетдин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Сын: Сунятуллин Ибрагим
Мать ребёнка: Айнетдинова (Аляутдинова) Кавсар
Рождение ребёнка
1900
Сын: Сунятуллин Заит
Мать ребёнка: Айнетдинова (Аляутдинова) Кавсар
Рождение ребёнка
1902
Сын: Синятуллов (Айнетдинов) Мирза Салих
Мать ребёнка: Айнетдинова (Аляутдинова) Кавсар
Рождение ребёнка
1902
Сын: Сунятуллин Исмаил
Мать ребёнка: Айнетдинова (Аляутдинова) Кавсар
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Сунятуллина) Фатиха
Мать ребёнка: Айнетдинова (Аляутдинова) Кавсар
Рождение ребёнка
1911
Сын: Сунятуллин Ахтям
Мать ребёнка: Айнетдинова (Аляутдинова) Кавсар
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно