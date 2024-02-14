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Айнетдинов Синатулла

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

01.01.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1867

Отец: Алиев Айнетдин

Мать: Алиева (Фахретдинова) Хубиджан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айнетдинова (Аляутдинова) Кавсар

Рождение ребёнка
1894

Сын: Сунятуллин Ибрагим

Мать ребёнка: Айнетдинова (Аляутдинова) Кавсар

Рождение ребёнка
1900

Сын: Сунятуллин Заит

Мать ребёнка: Айнетдинова (Аляутдинова) Кавсар

Рождение ребёнка
1902

Сын: Синятуллов (Айнетдинов) Мирза Салих

Мать ребёнка: Айнетдинова (Аляутдинова) Кавсар

Рождение ребёнка
1902

Сын: Сунятуллин Исмаил

Мать ребёнка: Айнетдинова (Аляутдинова) Кавсар

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Сунятуллина) Фатиха

Мать ребёнка: Айнетдинова (Аляутдинова) Кавсар

Рождение ребёнка
1911

Сын: Сунятуллин Ахтям

Мать ребёнка: Айнетдинова (Аляутдинова) Кавсар

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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