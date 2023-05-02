Звягина (Oja) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звягина (Oja) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Oja Alfred Alexander

Мать: Oja Любовь

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