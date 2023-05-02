Oja (Евдокимова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Oja (Евдокимова) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908 ст.

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Oja Boris

Отец ребёнка: Oja Alfred Alexander

Рождение ребёнка
1941

Сын: Oja Valeriy

Отец ребёнка: Oja Alfred Alexander

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Звягина ?

Отец ребёнка: Oja Alfred Alexander

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Oja Alfred Alexander

Смерть
1985