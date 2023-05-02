Oja (Евдокимова) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908 ст.
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Сын: Oja Boris
Отец ребёнка: Oja Alfred Alexander
Рождение ребёнка
1941
Сын: Oja Valeriy
Отец ребёнка: Oja Alfred Alexander
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Звягина ?
Отец ребёнка: Oja Alfred Alexander
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Oja Alfred Alexander
Смерть
1985