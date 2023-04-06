Ладыгина Фелицата Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1879
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ладыгин Иван Савельевич
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 334 (1879) - с Добринка, Ново-Михайловка, Новоспасское, Дмитриевка Восприемники: Перов Михаил Антонов, Ладыгина Пелагея Николаева
Место жительства
Около 1879
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно