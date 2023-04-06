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Ладыгина Фелицата Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1879

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ладыгин Иван Савельевич

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 334 (1879) - с Добринка, Ново-Михайловка, Новоспасское, Дмитриевка Восприемники: Перов Михаил Антонов, Ладыгина Пелагея Николаева
Место жительства
Около 1879
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ладыгин Иван Савельевич

Смерть
Неизвестно
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