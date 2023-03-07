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Пономарева Екатерина Савельевна

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Место рождения

Бунино, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Даренский Савелий

Мать: Даренская Александра Максимовна

Бунино, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Пономарев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Пономарев Павел Николаевич

Бунино, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Пономарев Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Пономарев Павел Николаевич

Бунино, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Пономарев Иван Павлович

Отец ребёнка: Пономарев Павел Николаевич

Бунино, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Пономарев Василий Павлович

Отец ребёнка: Пономарев Павел Николаевич

Бунино, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Пономарев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Пономарев Павел Николаевич

Бунино, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Павел Николаевич

Смерть
Неизвестно
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