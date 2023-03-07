Пономарева Екатерина Савельевна
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Даренский Савелий
Рождение ребёнка
1930
Сын: Пономарев Михаил Павлович
Отец ребёнка: Пономарев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1933
Сын: Пономарев Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Пономарев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Пономарев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Пономарев Василий Павлович
Отец ребёнка: Пономарев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Пономарев Алексей Павлович
Отец ребёнка: Пономарев Павел Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно