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Голубенко Василий Борисович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

01.01.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1892

Отец: Голубенко Борис Стефанович

Мать: Голубенко Матрона Ивановна

Бракосочетание
29.01.1917

Жена: Голубенко Мария Илларионовна

Рождение ребёнка
06.11.1917

Сын: Голубенко Павел Васильевич

Мать ребёнка: Голубенко Мария Илларионовна

Рождение ребёнка
23.12.1921

Дочь: Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Голубенко Мария Илларионовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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