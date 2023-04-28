Голубенко Василий Борисович
Место рождения
Дата рождения01.01.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1892
Бракосочетание
29.01.1917
Рождение ребёнка
06.11.1917
Сын: Голубенко Павел Васильевич
Мать ребёнка: Голубенко Мария Илларионовна
Рождение ребёнка
23.12.1921
Дочь: Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Голубенко Мария Илларионовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно