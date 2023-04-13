Голубенко Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти11.09.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Апухтина Ксения Борисовна
Отец ребёнка: Голубенко Борис Стефанович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Голубенко Кузьма Борисович
Отец ребёнка: Голубенко Борис Стефанович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Беляева Евдокия Борисовна
Отец ребёнка: Голубенко Борис Стефанович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Голубенко Борис Стефанович
Рождение ребёнка
20.03.1883
Дочь: Матрона Борисовна
Отец ребёнка: Голубенко Борис Стефанович
Рождение ребёнка
26.12.1884
Дочь: Буркут Анастасия Борисовна
Отец ребёнка: Голубенко Борис Стефанович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Голубенко Борис Стефанович
Рождение ребёнка
08.05.1891
Дочь: Елена Борисовна
Отец ребёнка: Голубенко Борис Стефанович
Рождение ребёнка
01.01.1892
Сын: Голубенко Василий Борисович
Отец ребёнка: Голубенко Борис Стефанович
Рождение ребёнка
05.02.1895
Дочь: Анна Борисовна
Отец ребёнка: Голубенко Борис Стефанович
Рождение ребёнка
05.02.1895
Дочь: Агафья Борисовна
Отец ребёнка: Голубенко Борис Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.09.1918
Причина смерти: легкие