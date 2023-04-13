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Голубенко Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

11.09.1918

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Апухтина Ксения Борисовна

Отец ребёнка: Голубенко Борис Стефанович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Голубенко Кузьма Борисович

Отец ребёнка: Голубенко Борис Стефанович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Беляева Евдокия Борисовна

Отец ребёнка: Голубенко Борис Стефанович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Голубов Иван Борисович

Отец ребёнка: Голубенко Борис Стефанович

Рождение ребёнка
20.03.1883

Дочь: Матрона Борисовна

Отец ребёнка: Голубенко Борис Стефанович

Рождение ребёнка
26.12.1884

Дочь: Буркут Анастасия Борисовна

Отец ребёнка: Голубенко Борис Стефанович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Голубенко Петр Борисович

Отец ребёнка: Голубенко Борис Стефанович

Рождение ребёнка
08.05.1891

Дочь: Елена Борисовна

Отец ребёнка: Голубенко Борис Стефанович

Рождение ребёнка
01.01.1892

Сын: Голубенко Василий Борисович

Отец ребёнка: Голубенко Борис Стефанович

Рождение ребёнка
05.02.1895

Дочь: Анна Борисовна

Отец ребёнка: Голубенко Борис Стефанович

Рождение ребёнка
05.02.1895

Дочь: Агафья Борисовна

Отец ребёнка: Голубенко Борис Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубенко Борис Стефанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.09.1918
Причина смерти: легкие
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