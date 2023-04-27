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de Lorraine Ferry I

Место рождения

Lorriane, France

Дата рождения

Около 1143

Дата смерти

07.04.1206

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1144 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1143

Отец: не указан

Мать: не указана

Lorriane, France
Бракосочетание
Около 1160

Жена: Of Poland, Van Oppeln Ludomilla Wierzchosława

Рождение ребёнка
Около 1175

Дочь: Van Lotharingen Cunegonde

Мать ребёнка: Of Poland, Van Oppeln Ludomilla Wierzchosława

Monschau, Nord-Rhine Westphalia Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Duc de Haute Lorraine, Comte de Bitsch
Смерть
07.04.1206
Lorraine France
Похороны
Неизвестно
Stürzelbronn Abbey
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