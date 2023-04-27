de Lorraine Ferry I
Место рожденияLorriane, France
Дата рожденияОколо 1143
Дата смерти07.04.1206
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1143
Отец: не указан
Мать: не указана
Lorriane, France
Бракосочетание
Около 1160
Рождение ребёнка
Около 1175
Дочь: Van Lotharingen Cunegonde
Мать ребёнка: Of Poland, Van Oppeln Ludomilla Wierzchosława
Monschau, Nord-Rhine Westphalia Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Duc de Haute Lorraine, Comte de Bitsch
Смерть
07.04.1206
Lorraine France
Похороны
Неизвестно
Stürzelbronn Abbey