of Poland, van Oppeln (Wierzchoslawa Mieszkowna Piast) Ludomilla Wierzchosława
Место рожденияPosen
Дата рожденияОколо 1144
Дата смерти1223
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1160
Муж: De Lorraine Ferry I
Рождение ребёнка
Около 1175
Дочь: Van Lotharingen Cunegonde
Отец ребёнка: De Lorraine Ferry I
Monschau, Nord-Rhine Westphalia Germany
Смерть
1223
Lorriane, France