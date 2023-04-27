of Poland, van Oppeln (Wierzchoslawa Mieszkowna Piast) Ludomilla Wierzchosława — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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of Poland, van Oppeln (Wierzchoslawa Mieszkowna Piast) Ludomilla Wierzchosława

Место рождения

Posen

Дата рождения

Около 1144

Дата смерти

1223

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1143 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1144

Отец: не указан

Мать: не указана

Posen
Бракосочетание
Около 1160

Муж: De Lorraine Ferry I

Рождение ребёнка
Около 1175

Дочь: Van Lotharingen Cunegonde

Отец ребёнка: De Lorraine Ferry I

Monschau, Nord-Rhine Westphalia Germany
Смерть
1223
Lorriane, France
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