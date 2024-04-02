Саксин Симеон Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Саксин Дмитрий Герасимов
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Марья Симеонова
Мать ребёнка: Саксина Екатерина Симеонова
Рождение ребёнка
1884
Сын: Саксин Александр Симеонов
Мать ребёнка: Саксина Екатерина Симеонова
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Анна Симеонова
Мать ребёнка: Саксина Екатерина Симеонова
Рождение ребёнка
12.04.1893
Мать ребёнка: Саксина Екатерина Симеонова
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Устинья Симеонова
Мать ребёнка: Саксина Екатерина Симеонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно