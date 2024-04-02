Саксина Екатерина Симеонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Марья Симеонова
Отец ребёнка: Саксин Симеон Дмитриевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Саксин Александр Симеонов
Отец ребёнка: Саксин Симеон Дмитриевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Анна Симеонова
Отец ребёнка: Саксин Симеон Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.04.1893
Отец ребёнка: Саксин Симеон Дмитриевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Устинья Симеонова
Отец ребёнка: Саксин Симеон Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно