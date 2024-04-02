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Саксина Екатерина Симеонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Марья Симеонова

Отец ребёнка: Саксин Симеон Дмитриевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Саксин Александр Симеонов

Отец ребёнка: Саксин Симеон Дмитриевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Анна Симеонова

Отец ребёнка: Саксин Симеон Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.04.1893

Сын: Саксин Василий Симеонов

Отец ребёнка: Саксин Симеон Дмитриевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Устинья Симеонова

Отец ребёнка: Саксин Симеон Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саксин Симеон Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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