Макаров Андрей Федорович
Место рожденияс. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Макаров Федор
Мать: Тихонова Прасковья
с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Макарова Татьяна Яковлевна
с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
12.03.1888
Сын: Макаров Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Макарова Татьяна Яковлевна
с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Макаров Александр Андреевич
Мать ребёнка: Макарова Татьяна Яковлевна
с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малинина Вера Андреевна
Мать ребёнка: Макарова Татьяна Яковлевна
с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Николай Андреевич
Мать ребёнка: Макарова Татьяна Яковлевна
с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Смерть
Неизвестно