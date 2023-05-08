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Макаров Андрей Федорович

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Место рождения

с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Макаров Федор

Мать: Тихонова Прасковья

с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
1885

Сын: Макаров Иван Андреевич

Мать ребёнка: Макарова Татьяна Яковлевна

с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
12.03.1888

Сын: Макаров Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Макарова Татьяна Яковлевна

с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Макаров Александр Андреевич

Мать ребёнка: Макарова Татьяна Яковлевна

с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малинина Вера Андреевна

Мать ребёнка: Макарова Татьяна Яковлевна

с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Николай Андреевич

Мать ребёнка: Макарова Татьяна Яковлевна

с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Смерть
Неизвестно
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