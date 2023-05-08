Макарова (Яковлева) Татьяна Яковлевна
Место рожденияд. Яковлево Подольский уезд Московской губ.
Дата рожденияОколо 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Яковлево Подольский уезд Московской губ.
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Макаров Андрей Федорович
с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
12.03.1888
Сын: Макаров Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Макаров Андрей Федорович
с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Макаров Александр Андреевич
Отец ребёнка: Макаров Андрей Федорович
с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малинина Вера Андреевна
Отец ребёнка: Макаров Андрей Федорович
с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Николай Андреевич
Отец ребёнка: Макаров Андрей Федорович
с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.