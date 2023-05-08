Макарова (Яковлева) Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Яковлева) Татьяна Яковлевна

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Место рождения

д. Яковлево Подольский уезд Московской губ.

Дата рождения

Около 1860

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Яковлево Подольский уезд Московской губ.
Рождение ребёнка
1885

Сын: Макаров Иван Андреевич

Отец ребёнка: Макаров Андрей Федорович

с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
12.03.1888

Сын: Макаров Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Макаров Андрей Федорович

с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Макаров Александр Андреевич

Отец ребёнка: Макаров Андрей Федорович

с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малинина Вера Андреевна

Отец ребёнка: Макаров Андрей Федорович

с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Николай Андреевич

Отец ребёнка: Макаров Андрей Федорович

с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
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