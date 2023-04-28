Смирнова Клавдия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Клавдия Федоровна

Место рождения

Городское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Городское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.07.1913 ст.

Дочь: Смирнова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Степанович

Городское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.09.1914 ст.

Дочь: Смирнова София Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Степанович

Городское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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