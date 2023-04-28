Смирнова Клавдия Федоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1913 ст.
Дочь: Смирнова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Степанович
Рождение ребёнка
11.09.1914 ст.
Дочь: Смирнова София Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно