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Рысева Елена Фёдоровна

Место рождения

Кириково, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кириково, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.10.1872 ст.

Дочь: Рысева Параскева Георгиевна

Отец ребёнка: Рысев Григорий Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.04.1874 ст.

Сын: Рысев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Рысев Григорий Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.06.1878 ст.

Сын: Рысев Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Рысев Григорий Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.01.1889 ст.

Сын: Рысев Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Рысев Григорий Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.07.1891 ст.

Дочь: Рысева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Рысев Григорий Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рысев Григорий Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
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