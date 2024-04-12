Рысева Елена Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.
Рождение ребёнка
11.10.1872 ст.
Дочь: Рысева Параскева Георгиевна
Отец ребёнка: Рысев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
18.04.1874 ст.
Сын: Рысев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Рысев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
25.06.1878 ст.
Отец ребёнка: Рысев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
08.01.1889 ст.
Отец ребёнка: Рысев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
23.07.1891 ст.
Дочь: Рысева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Рысев Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно