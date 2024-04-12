Рысев Павел Григорьевич
Место рождения
Дата рождения08.01.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1889 ст.
Отец: Рысев Григорий Васильевич
Мать: Рысева Елена Фёдоровна
Бракосочетание
21.01.1913 ст.
Рождение ребёнка
11.03.1914 ст.
Мать ребёнка: Рысева Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
30.09.1915 ст.
Дочь: Рысева Анна Павловна
Мать ребёнка: Рысева Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1917 ст.
Мать ребёнка: Рысева Александра Алексеевна
Смерть
Неизвестно