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Рысев Павел Григорьевич

Место рождения

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

08.01.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1889 ст.

Отец: Рысев Григорий Васильевич

Мать: Рысева Елена Фёдоровна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
21.01.1913 ст.

Жена: Рысева Александра Алексеевна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.03.1914 ст.

Сын: Рысев Алексей Павлович

Мать ребёнка: Рысева Александра Алексеевна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.09.1915 ст.

Дочь: Рысева Анна Павловна

Мать ребёнка: Рысева Александра Алексеевна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1917 ст.

Сын: Рысев Григорий Павлович

Мать ребёнка: Рысева Александра Алексеевна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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