Коноплёва (Кевролева) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплёва (Кевролева) Лидия Александровна

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1888

Отец: Кевролев Александр Александрович

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1912

Муж: Коноплёв Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Коноплёва Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Коноплёв Василий Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Коноплёв Всеволод Васильевич

Отец ребёнка: Коноплёв Василий Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Коноплёва Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Коноплёв Василий Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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