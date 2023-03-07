Коноплёва (Кевролева) Лидия Александровна
Место рождения
Дата рождения20.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1888
Отец: Кевролев Александр Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
1912
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Коноплёва Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Коноплёв Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Коноплёв Всеволод Васильевич
Отец ребёнка: Коноплёв Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Коноплёва Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Коноплёв Василий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно