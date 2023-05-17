Титова Устенья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТитова Устенья Григорьевна

Титова Устенья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1808 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Титов Иов Никитич

Отец ребёнка: Титов Никита Тимофеевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1844

Сын: Титов Терентий Никитич

Отец ребёнка: Титов Никита Тимофеевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Сын: Титов Семен Никитич

Отец ребёнка: Титов Никита Тимофеевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Никита Тимофеевич

Смерть
Неизвестно