Титова Устенья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Титов Иов Никитич
Отец ребёнка: Титов Никита Тимофеевич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Титов Никита Тимофеевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Титов Семен Никитич
Отец ребёнка: Титов Никита Тимофеевич
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно