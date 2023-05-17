Титов Никита Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Никита Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: Титов Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Титов Иов Никитич

Мать ребёнка: Титова Устенья Григорьевна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1844

Сын: Титов Терентий Никитич

Мать ребёнка: Титова Устенья Григорьевна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Сын: Титов Семен Никитич

Мать ребёнка: Титова Устенья Григорьевна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Устенья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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