Титов Никита Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808
Отец: Титов Тимофей
Рождение ребёнка
1837
Сын: Титов Иов Никитич
Мать ребёнка: Титова Устенья Григорьевна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Титова Устенья Григорьевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Титов Семен Никитич
Мать ребёнка: Титова Устенья Григорьевна
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно