Ларина (Быкова) Маруся Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина (Быкова) Маруся Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Быков Илья Ефимович

Мать: Быкова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Ларин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Ларин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Ларин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Ларин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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