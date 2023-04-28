Ларина (Быкова) Маруся Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Быков Илья Ефимович
Мать: Быкова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Ларин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларин Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Ларин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Ларин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Ларин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларин Дмитрий
Смерть
Неизвестно