Быков Илья Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти02.05.1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Быков Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1914
Сын: Быков Андрей Ильич
Мать ребёнка: Быкова Анастасия
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Мещерякова Полина Ильинична
Мать ребёнка: Быкова Анастасия
Рождение ребёнка
1916
Сын: Быков Михаил Ильич
Мать ребёнка: Быкова Анастасия
Новомихайловка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быков Алексей Ильич
Мать ребёнка: Быкова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быков Фёдор Ильич
Мать ребёнка: Быкова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларина Маруся Ильинична
Мать ребёнка: Быкова Анастасия
Смерть
02.05.1965
имени Степана Разина, Лукояновский район, Нижегородская область