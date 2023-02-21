Быков Илья Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыков Илья Ефимович

Быков Илья Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

02.05.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Быков Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1914

Сын: Быков Андрей Ильич

Мать ребёнка: Быкова Анастасия

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Мещерякова Полина Ильинична

Мать ребёнка: Быкова Анастасия

Рождение ребёнка
1916

Сын: Быков Михаил Ильич

Мать ребёнка: Быкова Анастасия

Новомихайловка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Алексей Ильич

Мать ребёнка: Быкова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Фёдор Ильич

Мать ребёнка: Быкова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларина Маруся Ильинична

Мать ребёнка: Быкова Анастасия

Смерть
02.05.1965
имени Степана Разина, Лукояновский район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close