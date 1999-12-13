Хабарова (Хабарова) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабарова (Хабарова) Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.12.1999

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1959

Дочь: Выходцева Ольга Вениаминовна

Отец ребёнка: Хабаров Вениамин

Рождение ребёнка
08.06.1962

Дочь: Богомолова Марина Вениаминовна

Отец ребёнка: Хабаров Вениамин

Смерть
13.12.1999
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
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