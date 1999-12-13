Хабарова (Хабарова) Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.12.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.11.1959
Дочь: Выходцева Ольга Вениаминовна
Отец ребёнка: Хабаров Вениамин
Рождение ребёнка
08.06.1962
Дочь: Богомолова Марина Вениаминовна
Отец ребёнка: Хабаров Вениамин
Смерть
13.12.1999
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область