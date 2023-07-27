Выходцева (Хабарова) Ольга Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцева (Хабарова) Ольга Вениаминовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1959

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1959

Отец: Хабаров Вениамин

Мать: Хабарова Галина Петровна

Рождение ребёнка
12.05.1980

Дочь: Шестакова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Выходцев Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
21.07.1982

Дочь: Рычкова Евгения Владимировна

Отец ребёнка: Выходцев Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
27.11.1994

Сын: Выходцев Артем Владимирович

Отец ребёнка: Выходцев Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выходцев Владимир Васильевич

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