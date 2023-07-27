Выходцева (Хабарова) Ольга Вениаминовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1959
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1959
Отец: Хабаров Вениамин
Мать: Хабарова Галина Петровна
Рождение ребёнка
12.05.1980
Дочь: Шестакова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Выходцев Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
21.07.1982
Дочь: Рычкова Евгения Владимировна
Отец ребёнка: Выходцев Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
27.11.1994
Сын: Выходцев Артем Владимирович
Отец ребёнка: Выходцев Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно