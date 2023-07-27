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Выходцев Артем Владимирович
Выходцев Артем Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.11.1994
Пол
Мужской
Отец
Выходцев Владимир Васильевич
1958 г.р.
Мать
Выходцева (Хабарова) Ольга Вениаминовна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1994
Отец:
Выходцев Владимир Васильевич
Мать:
Выходцева Ольга Вениаминовна
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