Богомолова (Хабарова) Марина Вениаминовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1962
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1962
Отец: Хабаров Вениамин
Мать: Хабарова Галина Петровна
Рождение ребёнка
07.11.1984
Дочь: Брит Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Ершов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: Ершов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ершов Александр