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Бароев Батырбек Муратович
Бароев Батырбек Муратович
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Место рождения
Эльхотово
, Кировский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Дата рождения
15.09.2018
Пол
Мужской
Отец
Бароев Мурат Русланович
1993 г.р.
Мать
Бароева-Зангиева Алина Артуровна
1994 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЗБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.2018
Отец:
Бароев Мурат Русланович
Мать:
Бароева-Зангиева Алина Артуровна
Эльхотово
, Кировский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
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