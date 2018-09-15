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Бароев Батырбек Муратович

Место рождения

Эльхотово, Кировский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

15.09.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЗБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.2018

Отец: Бароев Мурат Русланович

Мать: Бароева-Зангиева Алина Артуровна

Эльхотово, Кировский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания