Подкопалова (Куравина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1906
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Подкопаловъ Тимофей
хуторъ Семеновский
Рождение ребёнка
02.03.1912
Сын: Подкопаловъ Степанъ
Отец ребёнка: Подкопаловъ Тимофей
Рождение ребёнка
07.10.1915
Сын: Подкопаловъ Филиппъ
Отец ребёнка: Подкопаловъ Тимофей
Рождение ребёнка
14.08.1918
Сын: Подкопаловъ Павелъ
Отец ребёнка: Подкопаловъ Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подкопаловъ Тимофей