Подкопалова (Куравина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подкопалова (Куравина) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куравинъ Архипъ Леонтьевъ

Мать: Куравина Фекла Евдокимова

Рождение ребёнка
20.02.1906

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Подкопаловъ Тимофей

хуторъ Семеновский
Рождение ребёнка
02.03.1912

Сын: Подкопаловъ Степанъ

Отец ребёнка: Подкопаловъ Тимофей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1915

Сын: Подкопаловъ Филиппъ

Отец ребёнка: Подкопаловъ Тимофей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1918

Сын: Подкопаловъ Павелъ

Отец ребёнка: Подкопаловъ Тимофей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подкопаловъ Тимофей

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