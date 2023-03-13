Куравина Фекла Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Куравинъ Архипъ Леонтьевъ
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Кравченко Марфа
Отец ребёнка: Куравинъ Архипъ Леонтьевъ
Рождение ребёнка
01.07.1901
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Куравинъ Архипъ Леонтьевъ
Рождение ребёнка
29.06.1904
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Куравинъ Архипъ Леонтьевъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подкопалова Екатерина
Отец ребёнка: Куравинъ Архипъ Леонтьевъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куравинъ Архипъ Леонтьевъ
Бракосочетание
Неизвестно