Куравина Фекла Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куравина Фекла Евдокимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Куравинъ Архипъ Леонтьевъ

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Кравченко Марфа

Отец ребёнка: Куравинъ Архипъ Леонтьевъ

Рождение ребёнка
01.07.1901

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Куравинъ Архипъ Леонтьевъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.06.1904

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Куравинъ Архипъ Леонтьевъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подкопалова Екатерина

Отец ребёнка: Куравинъ Архипъ Леонтьевъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куравинъ Архипъ Леонтьевъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куравинъ Архипъ Леонтьевъ

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