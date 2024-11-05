Михайло Яковлев
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Яков Афонасьев
Мать: Парасковья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ефифанова
Рождение ребёнка
1736
Сын: Захар Михайлов
Мать ребёнка: Анна Ефифанова
Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
РГАДА 350-2-1189 1763г. 29об.
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Авдотья Михайлова
Мать ребёнка: Анна Ефифанова
Смерть
Неизвестно