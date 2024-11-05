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Михайло Яковлев

Место рождения

Новый Бурец, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Яков Афонасьев

Мать: Парасковья Иванова

Новый Бурец, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ефифанова

Рождение ребёнка
1736

Сын: Захар Михайлов

Мать ребёнка: Анна Ефифанова

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
РГАДА 350-2-1189 1763г. 29об.
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Авдотья Михайлова

Мать ребёнка: Анна Ефифанова

Смерть
Неизвестно

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