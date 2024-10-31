Парасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парасковья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

До 1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1680 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Афонасьев

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Афонасьев

Рождение ребёнка
1711

Сын: Макар Яковлев

Отец ребёнка: Яков Афонасьев

Новый Бурец, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1715

Сын: Михайло Яковлев

Отец ребёнка: Яков Афонасьев

Новый Бурец, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1716

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Афонасьев

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1724

Сын: Василей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Афонасьев

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Агафья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Афонасьев

Смерть
До 1764

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