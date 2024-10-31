Парасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смертиДо 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Афонасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Афонасьев
Рождение ребёнка
1711
Сын: Макар Яковлев
Отец ребёнка: Яков Афонасьев
Рождение ребёнка
1715
Сын: Михайло Яковлев
Отец ребёнка: Яков Афонасьев
Рождение ребёнка
1716
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Афонасьев
Рождение ребёнка
1724
Сын: Василей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Афонасьев
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Агафья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Афонасьев
Смерть
До 1764