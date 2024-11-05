Анна Ефифанова
Место рождения
Дата рождения1705 или 1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705 или 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайло Яковлев
Рождение ребёнка
1736
Сын: Захар Михайлов
Отец ребёнка: Михайло Яковлев
Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
РГАДА 350-2-1189 1763г. 29об.
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Авдотья Михайлова
Отец ребёнка: Михайло Яковлев
Смерть
Неизвестно