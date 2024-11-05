Анна Ефифанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ефифанова

Место рождения

Малмыж, Малмыжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1705 или 1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705 или 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Малмыж, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайло Яковлев

Рождение ребёнка
1736

Сын: Захар Михайлов

Отец ребёнка: Михайло Яковлев

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
РГАДА 350-2-1189 1763г. 29об.
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Авдотья Михайлова

Отец ребёнка: Михайло Яковлев

Смерть
Неизвестно

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